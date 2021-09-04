Киев, 4 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Власти Украины все еще питают надежды втянуть США в процесс урегулирования конфликта в Донбассе. По словам вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной, урегулирование в Донбассе якобы будет обсуждаться в «более широком формате». Об этом она заявила в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine США и Украина

По словам Стефанишиной, США якобы намерены играть ключевую роль в урегулировании конфликта в Донбассе и «возвращении» Крыма Украине.

«США уже материализуют свое видение их роли в урегулировании конфликта, но с сегодняшнего дня будут обсуждаться не только в «нормандском» формате, но и в более широком формате, включая Соединенные Штаты», — сказала вице-премьер Украины.

Напомним, что на Украине уже несколько лет пытаются втянуть США в процесс урегулирования конфликта в Донбассе, однако американцы старательно уклоняются, считая, что этим лучше заниматься их евросоюзным сателлитам.

В ходе недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в США американский президент Джозеф Байден прямо не заявлял, что Вашингтон займется урегулированием в Донбассе.