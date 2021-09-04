Тбилиси, 4 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Курортный город Кобулети в Грузии пострадал от урагана и от ливня. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Dampfkasten Ливень

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По данным журналистов, стихия обрушилась на город 3 сентября. Ветер повредил кровли у многих жилых домов и других зданий. Кроме того, на Кобулети обрушился сильный ливень.

Мэр города Мириан Катамадзе сообщил представителям СМИ, что идёт подсчёт ущерба. Подтоплены первые этажи многих домов, была повреждена городская инфраструктура.

Пострадавшие жители рассказали журналистам, что подобная ситуация случается постоянно, когда идёт ливень. Они жалуются на неочищенные стоки ливнёвой канализации.

Стоит отметить, что 3 сентября от ливней, града и урагана в Грузии пострадали населённые пункты в ряде районов. Были повреждены 70 гектар сельхозугодий, на одну из дорог сошёл сель.