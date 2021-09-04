Кызыл, 4 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле правоохранители разбираются в обстоятельствах наезда на восьмилетнего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, инцидент произошёл днём 3 сентября.

МВД по Республике Тува Наезд на малолетнего велосипедиста в Туве

«Изучив запись в камеры наблюдения, сотрудники полиции установили, что 43-летняя женщина, управляя автомашиной марки «Хендай Солярис», во дворе дома № 5 допустила наезд на малолетнего велосипедиста», — отметили в ведомстве.

В результате мальчика госпитализировали в детское хирургическое отделение Республиканской больницы.

Выяснилось, что в момент ДТП водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения, результат освидетельствования показал 0,90 мг/л в выдыхаемом воздухе. Кроме того, у неё не было водительских прав.