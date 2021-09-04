Пекин, , 11:20 — REGNUM Россия и Китай 3 сентября отмечают День Победы, подчеркивая этим, что основной вклад и жертвы во Второй мировой войне были принесены СССР в Европе и Китаем в Азии. Об этом 3 сентября заявил глава Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский, передает ИА «Красная Весна».

Россия и Китай openDemocracy

"Четыре года и 27 миллионов человек потерял Советский Союз, и 14 лет и 35 миллионов человек потерял Китай. Это также демонстрирует миру, и особенно Японии и ее западным союзникам, что Пекин и Москва могут иметь разногласия, но в трудные времена они становятся друзьями. Это верно, как для классических войн, так и для «холодных», — сказал он в интервью изданию Global Times.

Кроме этого, Тавровский указал, что США будут создавать проблемы для России и Китая для того, чтобы «чтобы отвлечь внимание от фиаско с выводом американских войск из Афганистана» и также будут, по его мнению, при этом использовать вопрос с Тайванем, исследование происхождение нового коронавируса и ситуацию на востоке Украины.

Помимо того, эксперт уточнил, что эти возможные с американской стороны провокации «представляют собой реальную угрозу безопасности Китая и России, а также мировой стабильности».

«Пекин и Москва могут и должны работать вместе против любых провокаций», — заключил он, уточнив, что предельно с политическим сотрудничеством две страны могут укреплять свое экономическое сотрудничество, особенно в Восточной Азии и на Курильских островах.

Отметим, ранее Россия и Китай провели совместные мемориальные мероприятия в честь 76-ой годовщины победы во Второй мировой войне и сопротивления японской агрессии (1931−1945).