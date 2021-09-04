Омск, 4 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Омской области с начала года произошло 103 пожара по причине непотушенных сигарет. В результате 26 человек погибли, получили травмы ещё пять, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Https://indsi.ru/ Курение

В связи с этим спасатели призвали жителей соблюдать меры предосторожности при курении или совсем отказаться от этой привычки.

«Непотушенные сигареты, выброшенные из окон или балконов, могут попасть на соседние балконы и в открытые окна квартир и стать причиной возгорания», — отметили в ведомстве.

Читайте также: В Омской области при пожаре скончались двое детей и мать