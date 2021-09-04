Нью-Йорк, США, 4 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Исследование о том, как разные режимы нагрева лазером влияют на слои мяса, напечатанного на 3D-принтере, провела группа ученых Колумбийского университета. Об этом 4 сентября сообщает ИА «Красная Весна».

Лазер

Уточняется, что, по данным онлайн-журнала npj Science of Food, напечатанные на 3D-принтере и приготовленные с помощью лазера в нескольких режимах куски куриного мяса из куриного пюре разной формы были исследованы учеными под руководством Хода Липсиона.

При этом мясо обрабатывали, как синим светодиодом, длина волны которого составляет 445 нм, мощностью от 5 до10 Вт, так и лазером ближнего (980 нм) и среднего (10,6 мкр) ИК-диапазонов. Параллельно такое же мясо было приготовлено традиционным методом в обычной печи.

Также во время эксперимента исследователи уточняли количество энергии для создания температуры, необходимой для безопасного приготовления мяса, а также скорость охлаждения прошедшей обработку курицы.

Кроме того, ученые выясняли потери веса и объема курицы при процессе готовки, и сопоставили полученные результаты при лазерной обработке и при приготовлении в духовке, а также оценили изменение цвета курицы и продемонстрировали проникающее нагревание синим и инфракрасным светом.

Помимо этого, указывается, что наиболее эффективным для термической обработки мяса оказался синий лазер, а лазеры короткой и средней волны — для придания ему необходимого колера. В то же время, отмечается, что после проведения слепых дегустаций победа более высокие вкусовые качества показало куриное мясо, которое прошло обработку лазером, а не то, которое было приготовлено в печи.