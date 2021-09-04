Горно-Алтайск, 4 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где диагноз подтвердился у 15 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Новые носители также зарегистрированы в Майминском, Усть-Канском, Кош-Агачском, Шебалинском и других районах. Общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии, таким образом, достигло 20 832.

«За сутки выздоровели 60 пациентов. По данным на 4 сентября, за весь период в регионе выздоровели 19 502 человека», — отметили в оперштабе.