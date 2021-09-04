Абакан, 4 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Хакасии 4 сентября отмечают День хакасского языка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, впервые его начали отмечать в 2017 года.

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«Дата 4 сентября выбрана неслучайно. Именно в этот день 97 лет назад начала зарождаться современная хакасская письменность и стали предприниматься первые шаги по составлению алфавита и написанию учебников», — отметили в правительстве.

Добавим также, что 2021 год в республике объявлен Годом хакасского героического эпоса, в рамках которого впервые состоялся конкурс художественного перевода. В настоящее время хакасский язык в школах изучают 11 тыс. учеников.

С праздником жителей поздравили глава региона Валентин Коновалов и первый зампред Верховного совета республики Юрий Шпигальских.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее филологи перевели на хакасский язык социальную сеть «ВКонтакте». Переключить свою страничку на компьютере на хакасский язык может каждый зарегистрированный пользователь.