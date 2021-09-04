Чита, 4 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 4 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 64 620, причём 158 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 56 770 пациентов (+213 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1318 человек (+5 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 93 находятся в тяжёлом состоянии (-10 за сутки), 31 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-5 за сутки).

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