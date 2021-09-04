Дублин, 4 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Второй год подряд количество в аттестатах выпускников школ Ирландии фиксируется увеличение количества отличных оценок. Об этом 4 сентября сообщает ИА «Красная Весна».

Алексей Яковлев ИА REGNUM Дистанционное обучение

По данным RTÉ, количество выпускников-отличников в ирландских школах в нынешнем году выросло на 2,6% в сравнении с прошлым годом. При этом в 2020 году их было на 4,4% больше, чем в 2019 году и рост успеваемости составил 75% за год и 150% за два года.

Также указывается, что такое улучшение результатов стало возможно благодаря облегченной процедуре выставления оценок, введенной министерством образования Ирландии для компенсации последствия образовательных потерь школьников, которую значительную часть учебного года провели на дистанционном обучении.

Кроме того, отмечается, что правила проведения экзаменов в Ирландии также были по этой же причине смягчены и будущие выпускники могли выбрать дополнительный билет и меньшее число вопросов. В то же время, уточняется, что проверявшая корректность выставленных учителями оценок снизила оценку в 17% случаев и повысила ее в 6% случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября стало известно, что президент Молдавии Майя Санду одобряет решение минздрава республики заставлять непривитых учителей школ каждые 14 дней сдавать за свой счёт тесты на коронавирус.