Улан-Удэ, 4 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Бурятии продолжает расти число летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки скончались два человека.

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Оба пациента, как отмечается, были старше 65 лет. Таким образом, общее число жертв коронавируса в республике за весь период пандемии достигло 1783.

В настоящее время в стационарах республики лечатся 330 пациентов, у 278 из которых заражение коронавирусом осложнилось внебольничной пневмонией. В реанимации находятся 43 тяжёлых больных, 25 подключены к аппаратам ИВЛ.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 423 койки: занято — 330, свободно — 93 койки. Занятость коечного фонда составляет 78,0%», — отметили в оперштабе.