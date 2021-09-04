Москва, 4 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Среднее количество машинозаездов на станции технического обслуживания официальных дилеров в России снизилось за год почти на 10%. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

По данным экспертов, в 2020 году среднее количество машинозаездов на СТО одного дилерского центра в России составило 7,7 тыс. Годом ранее этот показатель составлял 8,5 тыс.

Наиболее существенно число обращений в СТО сократилось среди владельцев автомобилей массового сегмента. Среднее число обращений в СТО одного дилерского центра для авто этого класса за год упало на 12% до 7,9 тыс.

Число автозаездов на СТО среди владельцев автомобилей премиум-класса сократилось только на 2%. В среднем СТО одного дилерского центра принимали за год 7,1 тыс. авто этого сегмента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре руководитель отдела продаж одного из подразделений компании «Авилон» Павел Червяков заявил, что в среднем автолюбитель в России расходуют на личный автомобиль в первый год владения около 300 тыс. рублей.