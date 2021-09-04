Улан-Удэ, 4 сентября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Бурятии по решению регионального оперативного штаба с 4 сентября возобновят работу ночные клубы. Однако пускать туда будут только после предъявления паспорта и документа о вакцинации от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«Ночные клубы будут работать при условии соблюдения требований к предельному количеству присутствующих в зале посетителей в объеме не более 70% от единовременной пропускной способности объекта», — добавили в правительстве.

При этом заведения должны предварительно зарегистрироваться на интернет-портале «Работающая Бурятия» и предоставить информацию о численности персонала, прохождении ими полного курса вакцинации, либо справки о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании.