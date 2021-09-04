Челябинск, 4 сентября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В вузах Челябинска и Магнитогорска будут работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.

Цитата из вмдео на YouTube Вакцина «Спутник V»

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Ежедневно все желающие привиться смогут это сделать в Южно-Уральском госуниверситете. Также вакцинация будет идти и в других высших учебных заведениях.

Ректор Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев отмечает, что руководство вуза не заставляет студентов прививаться. Но при этом делается всё для того, чтобы они поняли важность этого шага, и в первую очередь для собственного здоровья и здоровья своих близких.

Ректор добавил, что вакцинация сотрудников и студентов проводится в вузе регулярно, и многие уже дважды привились. «Я очень рад, что теперь эта работа усилится, и медработники будут приезжать к нам чаще: это позволит охватить больше желающих привиться», — сказал Таскаев.