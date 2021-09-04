Иркутск, 4 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Молния в горах Восточного Саяна молния буквально «прошила» 43-летнего иркутянина, заслуженного тренера России по рукопашному бою Евгения Александрова, но он выжил. Как сообщает 4 сентября телеграм-канал «Около Байкала», он был участником похода из 26 туристов, во время которого начался сильный дождь с грозой и молнией.

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Разряд ударил в спортсмена, который рухнул на землю и повредил голову. Куртка, трико и трекинговые кроссовки восстановлению не подлежат, волосы обожжены. У спортсмена переломом скулы, также он потерял слух на одно ухо. Также на спине мужчины остался след от молнии.

Туристы по спутниковому телефону вызвали спасателей, прибывших через сутки. Вертолет не взлетел из-за погодных условий. Пострадавшего пришлось нести на носилках 25 километров.

В Иркутске врачи сказали, что мужчина родился в рубашке: молния вошла через голову и вышла через левую пятку.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2021 года недалеко от Международного выставочного центра в болгарской столице Софии ударом молнии был убит молодой человек.

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