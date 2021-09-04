Кишинёв, , 10:35 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду смогла выиграть выборы на этот пост благодаря помощи стран Запада. Об этом 3 сентября заявил полпред Белоруссии на Украине и в Молдавии, политический советник СНГ Валерий Поя, передает ИА «Красная Весна».

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как рассказал в эфире программы «Главное» на телеканале TVC21 дипломат, у Соединенных Штатов имеются агенты среди молдавских гастарбайтеров в Европейском союзе, призванные следить за тем, чтоб молдавские граждане не занимались криминальной деятельностью. И именно через них, как уточнил Поя, и было организовано голосование в пользу нынешнего молдавского президента.

«Организовывали через этих гастарбайтеров, им говорили: «мне в полиции сказали, что ты нелегал, пойди возьми свою семью и иди голосуй». Это было повсеместно. Это было хорошо спланированная операция, это не то, что Майя Санду пришла без помощи, нет, она пришла с помощью Запада», — сказал он.

Также Поя добавил, что, по его мнению, не может быть такой ситуации при которой прожившие по 30 лет в ЕС граждане Молдавии и почти ни разу не голосовавшие на выборах в стране вдруг начали активно проявлять свою гражданскую позицию, как это было на нынешних президентских выборах.

Отметим, в минувшем году во втором туре выборов президента Молдавии в США и ЕС за Майю Санду проголосовали около 250 тысяч проживающих там молдавских граждан, в результате чего ей удалось победить.