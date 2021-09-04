Онгудайский район, Алтай, 4 сентября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Онгудайском районе Республики Алтай задержан телефонный террорист, угрожавший взорвать здание школы села Онгудай. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, им оказался 29-летний местный житель.

МВД по Республике Алтай На Алтае задержан телефонный террорист

Звонок в полицию от неизвестного с сообщением о минировании школы поступил днём 2 сентября. К учебному заведению прибыли сотрудники МЧС, скорая помощь и около 30 полицейских, которые оцепили территорию. Из здания были эвакуированы учащиеся и педагоги.

«В ходе обследования здания полицейские не нашли подтверждения нахождения в учебном заведении взрывных устройств. В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления ранее судимого 29-летнего местного жителя», — отметили в ведомстве.

Мужчина признался в содеянном, объяснив свой поступок пьяной шуткой. Возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение о взрыве.

Читайте также: На Алтае задержан телефонный террорист, «заминировавший» банк