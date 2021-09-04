Кызыл, 4 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Почти половина новых носителей зарегистрирована в столице Кызыле (31), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Из 68 заболевших мужчин — 23, женщин — 45. По возрасту: детей до 17 лет — 9, от 18 до 49 лет — 36, от 50 до 64 лет — 19, старше 65 лет — 4», — отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 10 368.

В стационарах Кызыла в настоящее время лечатся 346 больных с COVID-19. Госпитализировано за сутки 16 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 16 человек. Занятость коечного фонда составила 57,7% из 600 коек.