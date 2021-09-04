Улан-Удэ, 4 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Уровень реки Селенга в районе столицы Бурятии Улан-Удэ по ситуации на утро 4 сентября достигла 259 см, снизившись за сутки на 10 см. Тем не менее, пойма реки всё ещё остаётся под водой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Бадмаев ИА REGNUM Селенга в Улан-Удэ

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По словам мэра города Игоря Шутенкова, сотрудники администрации Улан-Удэ продолжают обход домов, оказавшихся в зоне подтопления.

«Жители, в чьих домах вода поднялась выше пола, могут оставить заявку на обследование через ЕДДС», — написал он на своей странице в инстаграм.

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