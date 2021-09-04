Иркутск, 4 сентября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 4 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4605 человек, причём 15 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 99 709 человек (+384 за минувшие сутки). Госпитализированы 913 (-30 за сутки). Выздоровели 86 662 пациента (+659 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 419 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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