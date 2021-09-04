Москва, 4 сентября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Киностудия им. Горького получит 200 млн рублей в 2021 году на продолжение ремонта исторических зданий, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Diletant.media Киностудия им. Горького

Ремонт исторических зданий киностудии на улице Сергея Эйзенштейна в Москве ведётся два года. 3 сентября киностудию посетила министр культуры Любимова, где ознакомилась с ходом работ.

Уже восстановлены многие помещения комплекса, отреставрирован фасад, колонны и входная группа. Одним из следующих этапов ремонта станет восстановление кинопавильонов, которые будут использоваться для показа премьер и проведения фестивалей.

«Первые 200 млн рублей уже в этом году будет выделено Киностудии им. Горького на продолжение ремонтных работ», — сообщила министр.

Генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева рассказал, что сейчас в производстве у студии находится три полнометражных игровых фильма. Стадию разработки проходит ещё десять картин различных жанров. Слащева добавила, что киностудия рассчитывает выпускать до пяти игровых фильмов в год.