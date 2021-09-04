Кызыл, 4 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Правительство Тувы направило 40 млн рублей на строительство и ремонт водозащитных дамб. Деньги выделены из 1,5 млрд федеральных средств, поступивших по ходатайству врио главы региона Владислава Ховалыга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

17.mchs.gov.ru Паводок. Тува

«Первое, на что пойдут деньги из 40 млн, выделенных для минприроды — это разработка проектно-сметной документации на запланированные работы. На эти цели ведомство планирует направить 3 млн рублей», — отметили в правительстве.

8,5 млн рублей направили на строительство защитной дамбы на реке Малый Енисей возле посёлка Каа-Хем Кызылского района. Как отмечается, весной 2021 года здесь произошёл разлив воды. Аналогичная ситуация сложилась на реке Хемчик у села Баян-Тала Дзун-Хемчикского района, куда направят 3,5 млн рублей.

Кроме того, будут отремонтированы защитные сооружения у сёл Усть-Элегест и Баян-Кол Кызылского района. Заказана также проектно-сметная документация на строительство дамбы в районе левобережных дач Кызыла.

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