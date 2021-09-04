Нью-Йорк, США, 4 сентября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл представителю США Фрэнсису Тиафо в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который проходит в Нью-Йорке. Об этом 4 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

si.robi Андрей Рублев

Спортсмен из России уступил американцу в пяти сетах со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 6:1.

Матч продолжался в течение 3 часов 48 минут. За это время Рублев, являющийся седьмой ракеткой мира, 25 раз подал навылет, семь раз ошибся при подаче и смог реализовать 4 из 14 возможных брейк-пойнтов. Его соперник, занимающий 50-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), подал навылет 23 раза, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов.

Отметим, в следующем круге турнира US Open Фрэнсис Тиафо встретится с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.