Чита, 4 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Фонд «Стратегия будущего» и Газпромбанк построят в Чите две новые школы по 800 мест. Об этом 4 сентября сообщает телеграм-канал городской мэрии.

Admkrai.krasnodar.ru Школа

Следите за развитием событий в трансляции: «ВЭФ-21 и большая поездка Путина на Дальний Восток — трансляция»

Отмечается при этом, что сроки реализации проекта — рассчитаны на 2022−2024 годы. Планируемый размер инвестиций составляет 4,8 миллиарда рублей.

Правительство Забайкальского края, Газпромбанк и Фонд «Стратегия будущего» договорились о сотрудничестве при реализации проекта по строительству школ в Чите — соответствующее соглашение подписано 3 сентября во время Восточного экономического форума губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Забайкальского края во главе с губернатором Александром Осиповым 2−4 сентября работает на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. За время форума уже подписан ряд инвестиционных соглашений между правительством Забайкальского края и крупными компаниями.

Читайте также: Восточный экономический форум: Забайкалье обнародовало ряд идей по развитию