Челябинск, 4 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Арбитражный суд Челябинской области арестовал имущество депутата Госдумы Олега Колесникова («Единая Россия»), его супруги и других лиц. Об этом говорится в определении на сайте суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Речь идёт о сумме 413 900 092 рублей 42 копейки В неё входит движимое и недвижимое имущество.

Принятия такой обеспечительной меры добился конкурсный управляющий Илья Павликов. Это было сделано в рамках обособленного спора по заявлению торгового дома «Здоровая ферма». По данным СМИ, «Здоровой фермой ране владел Колесников. В 2016 году она была продана.