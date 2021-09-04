Майминский район, Алтай, 4 сентября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Республике Алтай подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. В июле скончались 67-летний житель Майминского района и 80-летняя жительница Кош-Агачского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в штабе.

Таким образом, всего за весь период пандемии в регионе скончались 358 пациентов. Причиной смерти 311 из них стал COVID-19, 47 человек умерли по иным причинам.