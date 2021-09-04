Салерно, Италия, 4 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Футбольный клуб из Салерно «Салернитана» может заполучать в свой состав французского полузащитника Франка Рибери, который в данный момент пребывает в статусе свободного агента. Об этом 4 сентября сообщает на своем сайте итальянский журналист Альфредо Педулла.

(сс) Rufus46 Франк Рибери

По информации источника, 38-летний футболист и руководство «Салернитаны» смогли договориться о контракте сроком на один год с заработной платой €1,5 млн.

При этом в течение двух последних сезонов игрок выступал в составе флорентийской команды «Фиорентина» и по окончании минувшего сезона клуб не стал предлагать полузащитнику новый контракт.

Отметим, в прошедшем сезоне Франк Рибери сыграл за «Фиорентину» в 29 матчах и отметился в них двумя голами и шестью результативными передачами.