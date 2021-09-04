Киев, , 09:59 — REGNUM Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что Россия хочет превратить газотранспортную систему Украины в металлолом. Об этом Яценюк заявил в эфиреYouTube-канала «Шустер онлайн».

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«Они (Россия) уже половину этого сделали», — сказал Яценюк.

Политик уверен, что властям Украины нужно настаивать на подписании трехстороннего договора с участием России и Евросоюза касательно транзита российского газа.

«Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если Россия нарушит контракт», — сказал Яценюк, обращаясь к Евросоюзу.

Стоит отметить, что, по мнению ряда экспертов, украинская ГТС находится в крайне плачевном состоянии. Газотранспортная система давно не ремонтировалась и у Украины просто нет ресурсов, чтобы поддерживать её в минимально рабочем состоянии.