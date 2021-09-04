Тбилиси, 4 сентября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Если правящая партия «Грузинская мечта» на выборах в органы местного самоуправления в октябре наберёт менее 43%, то США и Евросоюз будут требовать от властей Грузии провести внеочередные выборы в парламент республики. Об этом заявил лидер блока «Третья сила — Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе в эфире телеканала «Палитраньюс».

Грузия и ЕС

"Грузинская политика приобрела несерьёзный оттенок. Партнёры в шоке. Серьезность этому должны вернуть люди и не должны голосовать за безответственную политическую силу», — сказал Вашадзе.

При этом он отметил, что, если большинство не проголосует против правящей партии, то Вашингтон и Брюссель не будут вмешиваться в политический процесс в Грузии. Он также заявил, что «Грузинская мечта» на выборах якобы не сможет получить даже 30% голосов.

Напомним, 19 апреля руководство правящей партии «Грузинская мечта» для выхода из политического кризиса, разразившегося в Грузии, согласилось на уступки оппозиции. Оно взяло обязательство объявить досрочные парламентские выборы, если партия на местных выборах в октябре 2021 года наберёт менее 43% голосов, а также провести реформы. В июле председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что соглашение аннулировано, но в оппозиции с этим не согласились.