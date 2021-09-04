Улан-Удэ, 4 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 56 771.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 70 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 40 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 49 161 человек. В числе контактных лиц по состоянию на 4 сентября остаются более 7,2 тыс. жителей.