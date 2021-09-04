Новосибирск, 4 сентября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Миграционная убыль населения в Сибирском федеральном округе в первом полугодии 2021 года составила 9,1 тыс. человек. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Мвд.рф В Миграционном центре

«Наибольшая убыль сложилась в Омской области (4,9 тыс. человек)», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что миграционный прирост наблюдался в пяти сибирских регионах, самый большой — в Новосибирской области (3,4 тыс. человек).