Барнаул, 4 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 4 сентября 2021 года от коронавируса привились 638 925 человек (+3094 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.

Mos.ru Вакцинация

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Из общего числа привитых 116 763 жителя региона первую прививку получили (на 1524 человека меньше, чем по состоянию на 3 сентября и 520 261 человек (+4528 за сутки) полностью привиты.

Также известно о 1901 ревакцинированном (+90 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 884 793 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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