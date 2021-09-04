Сеул, 4 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Марка автомобилей Genesis станет углеродно-нейтральной к 2035 году. Об этом сообщает портал Motor1.

Genesis Genesis GV60

Суббренд компании Hyundai Motor Genesis представил планы по электрификации линейки своих автомобилей. В компании заявили, что с 2025 года все новые модели будут оснащаться электрическими или гибридными двигателями.

К 2030 году линейка Genesis будет включать восемь моделей с нулевым уровнем выбросов углекислого газа. В компании рассчитывают, что к этому времени объёмы продаж марки достигнут 400 тысяч авто в год.

Genesis рассчитывает завершить программу электрификации к 2035 году. Планируется, что к этому времени удастся достичь нулевого уровня выбросов углекислых газов в масштабах всей компании.

Компания Hyundai Motor объявила о создании премиум-бренда Genesis в ноябре 2015 года. Первый электромобиль Genesis GV60 должен поступить в продажу в конце 2021 года.