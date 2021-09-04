Детройт, США, 4 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Чешский защитник Филип Гронек продлил контракт с хоккейным клубом североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз». Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба команды из Детройта.

Kevin Ward Матч «Калгари Флеймз» и «Детройт Ред Уингз»

Уточняется, что 23-летний хоккеист подписал контракт сроком на три года с ежегодной зарплатой $4,4 млн и общей суммой контракта $13,2 млн.

Отметим, в минувшем сезоне Филип Гронек сыграл за «Детройт» в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ и смог набрать в них 26 (две шайбы +24 результативные передачи) очков.