Барнаул, 4 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 4 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4797 человек, причём 23 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 534 (-2 за последние сутки), из них 215 подключены к аппаратам ИВЛ (+3 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (16 449 человек, +27 за сутки) и ОРВИ (46 426 человек, +215 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 64 детей (+18). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (71 410 человек, +243 за сутки) новый вирус победили 54 236 человек (+94 за сутки).

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