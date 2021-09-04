Афины , , 13:08 — REGNUM Греция подтвердила 2729 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщила вечером 3 сентября Национальная организация общественного здравоохранения (EODY).

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 596 383 случая инфицирования. Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 35 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 13 813 человек.

В общей сложности 364 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 64 года, и 84,9% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.