Новосибирск, 4 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Новосибирской области в 2020 году на предприятиях и в организациях от несчастных случаев на производстве пострадало 366 человек. Об этом сообщил Новосибирскстат.

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«Основную часть пострадавших составляли мужчины (70%)», — уточнил региональный орган статистики.

Уровень производственного травматизма — один пострадавший на 1000 работающих (по Российской Федерации — 1, по Сибирскому федеральному округу — 1,5).

По официальным данным, число погибших на производстве — 19 человек (0,051 в расчёте на 1000 работающих). Уровень производственного травматизма работающих мужчин (1,2 пострадавших на 1000 работающих мужчин) в 1,7 раза выше уровня производственного травматизма работающих женщин (0,7 пострадавших на 1000 работающих женщин).

Предприятия и организации области израсходовали на мероприятия по охране труда 5,4 млрд рублей, 14,3 тыс. рублей в расчёте на одного работающего.