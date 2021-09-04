Тирасполь, 4 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В ходе 77 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 32 случая заражения коронавирусом. Об этом 4 сентября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 52 403 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 50 527 человек, в том числе 12 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1279 случае смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток выявили один такой случай.

Днём ранее в Приднестровье провели 356 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 56 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 50 человек. В республике зарегистрировали четыре случая смерти пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в ПМР идёт вакцинация от COVID-19. По данным на 3 сентября, в республике привили до 20% взрослого населения.