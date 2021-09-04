Челябинск, 4 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Челябинске определились с судьбой площадок, которые сейчас занимают Отрадный и Каширинский рынки. Об этом пишут СМИ.

Наталья Диева Жильё

Участки находятся на улице Братьев Кашириных. Вместо торговых точек там планируется построить жилой квартал необходимой для проживания инфраструктурой,

Как сообщало ИА REGNUM, рынки перенесут на Свердловский тракт. Это может произойти в 2022 году.