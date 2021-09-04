Тбилиси, 4 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Лидер консервативной грузинской партии «Единство, Сущность, Надежда», выступающей против прозападного курса Грузии, Леван Васадзе сообщил, что у него обнаружили рак крови. Это заявление он сделал в видеообращении в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Второй месяц лечусь. К сожалению, подтвердился второй диагноз. Кроме амилоидоза AL-типа, у меня официально диагностировали множественную миелому — один из видов рака крови», — сказал Васадзе.

По словам политика, появление двух таких болезней у здорового человека является странным явлением. В медицинском заключении говорится, что причиной рака крови могло стать отравление радиоактивным веществом.

Стоит отметить, что партия «Единство, Сущность, Надежда» была создана в мае. Планировалось, что она будет участвовать в выборах в органы самоуправления в октябре, но Васадзе из-за резкого ухудшения состояния здоровья начал проходить обследования в разных клиниках. Партия выступает за традиционные ценности и за дружеские отношения с Россией.