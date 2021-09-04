Лос-Анджелес, США, 4 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Центровой Деандре Джордан во время нынешнего межсезонья в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) перейдет в клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом 4 сентября сообщает журналист Шэмс Чарания на своей странице в соцсети Twitter.

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По данным источника, 33-летний баскетболист подпишет с командой «Лейкерс» контракт сроком на один год с зарплатой $ 2,6 млн.

При этом ранее «Бруклин Нетс» обменял игрока в «Детройт Пистонс», при этом в последнем клубе хотели выкупить контракт центрового.

Отметим, в прошедшем сезоне НБА Деандре Джордан сыграл в 57 матчах, набирая в них в среднем по 7,5 очков, делая по 7,5 подбора и отдавая по 1,6 результативной передачи.