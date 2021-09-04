Челябинск, 4 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Челябинской области насчитывается уже 8038 больных COVID-19. Эти данные приводит минздрав региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в регионе обнаружили ещё 371 заразившегося коронавирусом. А выздоровели всего 249, то есть пока ежесуточное число вылечившихся отстаёт от количества выявляемых.

Как сообщало РЕ, за сутки от ковида скончались ещё 22 гражданина.