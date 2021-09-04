Токио, 4 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Российский спортсмен Сергей Малышев занял третье место в смешанных соревнованиях по пулевой стрельбе с дистанции 50 метров на Параолимпийских играх в Токио. Об этом 4 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Getty/Handout rio2016.com Символ параолимпийского движения

При этом золотую награду получил Маниш Нарвал из Индии, набравший 218,2 балла. Серебро досталось еще одному представителю Индии — Синграю (216,7).

Спортсмен из России стал третьим с результатом 196,8 балла. При этом соревнования проходили среди спортсменов категории SH1, к которой относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

Отметим, 45-летний Сергей Малышев два раза выигрывал серебряные награды Параолимпиады (2008, 2012), а также в 2014 году стал чемпионом мира.