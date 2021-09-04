В Челябинской области выявили ещё 371 ковид-пациента
Челябинск, 4 сентября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки обнаружили ещё 371 носителя коронавируса. Об этом сообщает минздрав региона.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»
С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 87 945 случаев заражения. Вылечились 75 772 пациента.
Скончались от COVID-19 ещё 22 человека, добавили в минздраве.