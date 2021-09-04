Челябинск, 4 сентября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки обнаружили ещё 371 носителя коронавируса. Об этом сообщает минздрав региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 87 945 случаев заражения. Вылечились 75 772 пациента.

Скончались от COVID-19 ещё 22 человека, добавили в минздраве.