Чита, 4 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Жители Забайкальского края, пострадавшие от паводков в июне 2021 года, получат единовременную материальную помощь и компенсацию за утраченное имущество. Об этом 4 сентября сообщает телеграм-канал российского правительства.

Последствия наводнения

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Средства для выплат гражданам направит правительство. МЧС проконтролирует использование средств и представит об этом доклад до 1 февраля 2022 года.

Ситуация с паводками в Забайкалье стала одной из главных тем совещания по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке 27 июля. Его по поручению президента России провел Михаил Мишустин в рамках поездки в ДФО.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 г. Забайкальский край постигли сразу три мощнейших волны паводка: 1 июня, 19 июня и 23 июля. Пострадали почти 14 тысяч человек.

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