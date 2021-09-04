София, 4 сентября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Читатели болгарской газеты «Факти» считают, что, в случае войны между Россией и Украиной, последняя продержится от 6 до 12 часов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война на Украине

Напомним, что власти США решили снова оказать военную помощь Украине. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобное решение Вашингтона потенциально может быть причиной непредсказуемых действий Украины в плане попыток силового урегулирования конфликта в Донбассе.

Болгарская газета «Факти» осветила эти заявления. Читатели издания посчитали, что у Украины нет никаких шансов в случае прямого военного столкновения с Россией.

«Видимо, они считают, что с танком или половиной самолета Украина станет великой военной силой и одолеет Россию», — написал один из читателей.

Другой читатель считает, что на Россию не может оказывать давление соседнее государство, которое безоговорочно сдастся в течение 6−12 часов с начала вторжения.

«Ковбои не могут и не ввезут ядерное оружие на Украину, потому что иначе такое же оружие появится в Венесуэле и Гватемале», — пишет он.

Третий уверен, что Украина — это временное государство, о котором вообще не стоит беспокоиться.