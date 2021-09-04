Иерусалим, 4 сентября, 2021, 19:33 — ИА Регнум. Число израильтян, болеющих COVID-19 в тяжелой форме, продолжает снижаться, сообщают «Вести Израиль» 3 сентября.

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За прошедшую неделю количество больных с тяжелой формой COVID-19 в Израиле сократилось с 753 до 654 человек. При этом уровень заражения в стране остается угрожающим, превышая 11 000 человек в сутки. Израильские медики продолжают вакцинацию третьей дозой вакцины, а количество тех, кто не сделал ни одной прививки за последние месяцы сократилось в Израиле с одного миллиона до 900 000 граждан.

Третьей дозой вакцины привита большая часть граждан Израиля в возрасте старше 60 лет, доля новых заражений в этой группе составляет 8,2% от общего числа заражений.