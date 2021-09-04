Токио, 4 сентября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Сборная Китая досрочно стала победителем в общем медальном зачете Паралимпийских игр в Токио. Об этом 4 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эмблема Параолимпийских игр

В настоящее время в активе китайской национальной команды 87 золотых, 52 серебряных и 48 бронзовых и идущая второй сборная Великобритании, имеющая в активе 40 золотых, 36 серебряных и 41 бронзовую медали, потеряла возможность догнать сборную Китая по количеству золотых наград.

Отметим, сборная России на Параолимпиаде в Токио в настоящее время занимает четвертое место в общем медальном завете с 34 золотыми, 29 серебряными и 44 бронзовыми наградами.