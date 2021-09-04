На Алтае сотрудники прокуратуры «прифотошопили» себя к фотографии памятника
Барнаул, 4 сентября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Алтайская прокуратура инициировала служебную проверку с связи с фальсификацией фотографии, сделанной 3 сентября по случаю Дня окончания Второй мировой войны. Информация о том, что ветеран прокуратуры Алтайского края Наталья Донских и сотрудники прокуратуры Центрального района Барнаула Маргарита Мельникова и Денис Петрик возложили цветы к мемориалу памяти погибших советских воинов в селе Лебяжье, была опубликована в Instagram краевой прокуратуры. Текст сопровождался фотографиями, на которых телеграм-каналы заметили следы редактирования.
На первом снимке была запечатлена лишь Наталья Донских. Дальше в ход пошёл фотошоп. И на следующем фото уже три блюстителя закона появились на снимке. Несмотря на то, что в настоящее время данные снимки удалены, сама Мельникова их недостоверность отрицает.
Она заявила «Подъёму», что лично после работы вечером присутствовала на мемориале, но фото получилось засвеченным, исправить не смогли.
«Память Войны для нас священна, и очень жаль, что кто-то пытается набрать лайки на этой теме из-за технической проблемы», — отметила Маргарита Мельникова.
Однако пользователи соцсетей обратили внимание, что в профиле краевой прокуратуры в Instagram также есть снимки с признаками фотошопа.
«Ну фотошоп же ребята ! Стыдно за таких сотрудников», — написал комментарий skotobaza1976 под фотографией с подписью о том, что в День памяти и скорби работники прокуратуры Центрального района г. Барнаула и представитель ветеранской организации органов прокуратуры Н. В. Донских посетили Мемориал «Погибшим от ран в госпиталях города Барнаула в годы Великой Отечественной войны», почтили память защитников Родины, возложили цветы.