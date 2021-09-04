Барнаул, 4 сентября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Алтайская прокуратура инициировала служебную проверку с связи с фальсификацией фотографии, сделанной 3 сентября по случаю Дня окончания Второй мировой войны. Информация о том, что ветеран прокуратуры Алтайского края Наталья Донских и сотрудники прокуратуры Центрального района Барнаула Маргарита Мельникова и Денис Петрик возложили цветы к мемориалу памяти погибших советских воинов в селе Лебяжье, была опубликована в Instagram краевой прокуратуры. Текст сопровождался фотографиями, на которых телеграм-каналы заметили следы редактирования.

Цитата из Instagram прокуратура Алтайского края Ветеран прокуратуры Алтайского края Наталья Донских, которая возложила цветы к мемориалу памяти погибших советских воинов в годы Второй Мировой войны в селе Лебяжье

На первом снимке была запечатлена лишь Наталья Донских. Дальше в ход пошёл фотошоп. И на следующем фото уже три блюстителя закона появились на снимке. Несмотря на то, что в настоящее время данные снимки удалены, сама Мельникова их недостоверность отрицает.

Цитата из Instagram прокуратура Алтайского края Ветеран прокуратуры Алтайского края Наталья Донских, которая возложила цветы к мемориалу памяти погибших советских воинов в годы Второй Мировой войны в селе Лебяжье и чудеса фотошопа

Она заявила «Подъёму», что лично после работы вечером присутствовала на мемориале, но фото получилось засвеченным, исправить не смогли.

«Память Войны для нас священна, и очень жаль, что кто-то пытается набрать лайки на этой теме из-за технической проблемы», — отметила Маргарита Мельникова.

Однако пользователи соцсетей обратили внимание, что в профиле краевой прокуратуры в Instagram также есть снимки с признаками фотошопа.

Цитата из Instagram прокуратура Алтайского края Мемориал «Погибшим от ран в госпиталях города Барнаула в годы Великой Отечественной войны». Тоже, вероятно, фотошоп, да еще и с ошибками название мемориала написано

«Ну фотошоп же ребята ! Стыдно за таких сотрудников», — написал комментарий skotobaza1976 под фотографией с подписью о том, что в День памяти и скорби работники прокуратуры Центрального района г. Барнаула и представитель ветеранской организации органов прокуратуры Н. В. Донских посетили Мемориал «Погибшим от ран в госпиталях города Барнаула в годы Великой Отечественной войны», почтили память защитников Родины, возложили цветы.