Вашингтон, 4 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Кинокомпания Paramount Pictures объявила о переносе премьер боевиков «Топ Ган: Мэверик» и «Миссия невыполнима 7». Об этом сообщает журнал Variety.

Цитата из к/ф «Миссия невыполнима». реж Брайан Де Пальма. 1996. США Том Круз

Новой датой премьеры боевика «Топ Ган: Мэверик» в кинотеатрах стало 27 мая 2022 года. Ранее планировалось, что фильм выйдет в прокат в ноябре текущего года.

Также студия перенесла премьеру ещё одного фильма с Томом Крузом в главной роли: «Миссия невыполнима 7». Новая часть приключенческого боевика выйдет в прокат в сентябре 2022 года, а не в мае, как ожидалось ранее.

Изменения в графике премьер в кинокомпании объяснили всплеском заболеваемости новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Это решение может стать серьезным ударом для прокатчиков, которые надеялись привлечь зрителей в кинотеатры в преддверии зимних праздников боевиком с Крузом.

Ранее в Paramount заявили, что из-за пандемии новой коронавирусной инфекции компания была вынуждена семь раз останавливать съёмки фильма «Миссия невыполнима 7». Это привело к судебному разбирательству со страховой компанией, которая должна была возместить эти убытки.